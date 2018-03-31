Веские причины отказаться от сладкого
Если без сладкого никак не обойтись, попробуйте хотя бы перейти на наименее вредные сладости...
Шоколад, конфеты, печенье, пирожные, сахарные булочки, пончики, пряники… Сколько же сладких соблазнов! Иногда просто невозможно отказать себе в удовольствии полакомиться чем-нибудь вкусненьким.
Однако во всем нужно знать меру — ведь помимо испорченных зубов и фигуры сладкоежек ожидают еще масса проблем со здоровьем.
Конечно, без сладкого лакомства обойтись нельзя — в нем содержатся углеводы, жизненно необходимые для правильной работы организма. Наши клетки всецело зависят от регулярного поступления в организм углеводов, ведь они обеспечивают энергетический подъем.
Помимо этого, сахар способствует выработке серотонина — «гормона счастья». Но если любовь к сладкому превращается в пристрастие, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
За последнее время ученым удалось выяснить очень много нового о вреде сладких продуктов.
Бесплодие
Недавнее исследование, проведенное специалистами из Гарвардского университета, показало, что употребление большого количества сладостей влияет на выработку тестостерона и эстрогена.
Сахара повышают уровень производимых печенью липидов, а они в свою очередь уменьшают уровень особого белка — SHBG. Именно SHBG отвечает за баланс между содержанием в крови тестостерона и эстрогена, чей недостаток впоследствии может привести к развитию бесплодия.
Молочница
Дамы, которые не в силах отказать себе в кусочке тортика или шоколадки, чаще страдают молочницей (урогенитальный кандидоз). Известно, что причиной возникновения молочницы являются грибки из рода Candida. Они живут практически в каждом человеке, но болезнь возникает только тогда, когда их становится слишком много.
Чаще всего это происходит на фоне приема антибиотиков, но спровоцировать повышенную активность грибков может и пища, богатая углеводами, — то есть сладости.
Рак кишечника
Американские ученые также предупреждают, что к числу печальных последствий пристрастия к сладкому относится и рак. Употребление большого количества сладких мучных изделий заставляет поджелудочную железу усиленно вырабатывать инсулин — это может спровоцировать образование злокачественных опухолей в кишечнике. Такое заключение было сделано врачами на основе наблюдения за несколькими тысячами женщин.
Сладости губительны для мозга
Особые опасения вызывает у специалистов возможное пагубное влияние сладостей на мозг человека.Испанские специалисты утверждают: сахар отрицательно воздействует на мозг.
Ученые изучили на мышах редкую наследственную болезнь — синдром Лафора. При этом заболевании гликоген начинает откладываться в клетках мозга. В результате развиваются эпилептические припадки, двигательные нарушения и слабоумие.
Чтобы в клетках головного мозга не «откладывался» гликоген, в организме вырабатывается 2 вида особого белка. За каждый из этих белков отвечает определенный ген. В случае повреждения одного из генов и развивается синдром Лафора.
Сахар и умственные способности
К интересным выводам в ходе исследования пришли и ученые из Калифорнийского государственного университета. Ими были проведены испытания в 803 школах-интернатах и 9 колониях для несовершеннолетних. Из рациона питания этих детей изъяли сахар и сладости, и заменили их овощами и фруктами.
Результаты оказались поразительными: оценки детей выросли в среднем на 1 балл по 5-бальной системе, а 50% всех умственно отсталых детей были признаны здоровыми.
Продолжительность жизни сокращается
Плюсами и минусами сахара для здоровья заинтересовались и ученые из Германии. Они установили, что глюкоза способна значительно сократить жизнь человека — в среднем на 25% (это эквивалентно примерно 15 годам жизни человека). Позднее выводы немецких ученых были подтверждены американскими исследователями из Института биологических исследований Салка в Калифорнии.
Опасность для беременных
Еще одна опасность, связанная с потреблением сладостей: избыток углеводов в питании беременных женщин может спровоцировать аллергические реакции у детей и увеличить риск развития у них заболеваний нервной системы.
Заменители сахара
Некоторые люди в поисках наилучшей альтернативы сахару начинают употреблять его заменители — они не такие калорийные, а по вкусовым качествам мало отличаются от «оригинала». К одним из самых распространенных заменителей сахара относятся: сахарин, сукламат, аспартам, ксилит и сорбит.
Однако и эти вещества могут нанести вред здоровью, если не соблюдать меру. Например, сахарин (выпускается в виде таблеток по 40 мг) в больших дозах может способствовать образованию злокачественных опухолей — его рекомендуется употреблять не более 4 таблеток в день. К побочным действия сукламата и аспартама относится аллергия, а ксилит и сорбит обладают желчегонным и послабляющим действиями.
К неутешительным выводам относительно сорбита пришли недавно британские специалисты. Они доказали, что заменитель сахара — сорбит (E420) — может вызвать расстройство кишечника, боли в животе и диарею. Особенно в больших количествах сорбит используется при производстве жевательных резинок, а также входит в состав некоторых зубных паст.
Что делать сладкоежкам?
Что же делать сладкоежкам, которые не в силах отказаться от своих любимых лакомств? Для таких людей самое главное правило — знать меру! Ведь все эти страшные последствия возникают только в случае злоупотребления сладкими продуктами.
Но если вы все-таки чувствуете, что не в силах отказаться от очередного кусочка тортика или пирожного,попробуйте следовать этим советам диетологов:
— замените сахар медом, сухофруктами и фруктами — натуральными сладостями
— ограничьте потребление глюкозы и перейдите на «природные» подсластители: фруктозу или лактулозу (они в больших количествах содержатся во фруктах)
— старайтесь пить чай без сахара, а вместо сладких газированных напитков употребляйте минеральную воду.
Сладкий компромисс
Если без сладкого никак не обойтись, попробуйте хотя бы перейти на наименее вредные сладости, например:
— Мёд. 100г этого продукта содержат суточную норму железа, марганца и магния. Если у вас нет аллергии на продукты пчеловодства, переходите на мёд! Он обладает антимикробными свойствами, полезен при простудах, запорах, бессоннице. Калорийность — в 100г — 320 ккал.
— Мармелад. Пектин, содержащийся в мармеладе, очень полезен — он впитывает и выводит из организма токсичные вещества, даже соли тяжелых металлов и радионуклиды. Также способствует очищению организма от «плохого холестерина». Калорийность — в 100г — 290 ккал.
— Сухофрукты. Очень богаты клетчаткой (особенно финики и урюк: 1,5 г на 100 г продукта), железом, магнием. Это полезно для сосудов, сердца и желудочно-кишечного тракта. Калорийность — в 100г — 240 — 270 ккал.
— Зефир. Конечно, далеко не самый полезный десерт, но все же менее вредный, чем пирожные и конфеты. В зефире много белка, железа и фосфора. Калорийность — в 100г — 300 ккал.
Есть хорошая поговорка: предупрежден — значит вооружен! Она относится и к нашему здоровью. Зная возможные последствия пристрастия к сладостям, мы можем оградить себя от них. Помните о золотой середине, и тогда вам не придется сожалеть об очередном съеденном кусочке шоколадки или конфетки.