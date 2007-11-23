В Европе стабилизировалось потребление всех наркотиков, кроме кокаина

В 2007 году в Европе стабилизировалось потребление всех наркотических веществ, кроме кокаина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют результаты обнародованного сегодня доклада Европейского центра мониторинга наркотиков и потребления наркотиков.

По данным доклада, наиболее распространенным наркотиком, который употребляют европейцы, остается конопля: почти пятая часть европейцев хоть раз в жизни пробовали этот наркотик, а каждый из 14-ти европейцев употреблял его на протяжении прошлого года. Вместе с тем, отмечается в докладе, в ЕС этот наркотик преимущественно употребляют молодые и очень молодые люди.

Экстази хотя бы раз в жизни употребляли 9,5 млн. взрослых европейцев, или 3% всего населения, из них 3 млн. – употребляли экстази в прошлом году. Амфетаминами пользовались 11 млн. европейцев, или 3,5% взрослого населения, из них 2 млн. – на протяжении прошлого года, кокаином – 12 млн. европейцев, или 4% взрослого населения, а на протяжении прошлого года – 4,5 млн. При этом, по данным доклада, количество постоянных потребителей кокаина на протяжении года возросло на 1 млн. - с 3,5 млн. в 2006 году.

Как сообщал УНИАН, Европейский центр мониторинга наркотиков и потребления наркотических веществ был создан в 1993 году. Его заданием является предоставление ЕС и странам-членам фактическую, объективную и сравнительную информацию относительно оборота и потребления наркотиков на европейском уровне и последствий потребления наркотиков.