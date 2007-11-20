В Украине стартовал проект ЕС по реформе медицинской помощи

В Украине стартовал проект Европейского Союза «Содействие реформе вторичной медицинской помощи в Украине».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Проект финансируется Европейской комиссией (общий бюджет проекта 4 млн. евро).

По данным Минздрава, соответствующий проект был инициирован правительством Украины в поддержку мероприятий по созданию эффективной и доступной системы охраны здоровья в Украине, где важная роль отводится вторичному звену медицинского обслуживания населения. Вторичная медицинская помощь в Украине остается наиболее сложным звеном процесса реформирования и поглощает непропорционально большую часть средств государственного бюджета, которые выделяются на охрану здоровья и содержание трудовых ресурсов, отметили в Министерстве здравоохранения.

Проект ЕС «Содействие реформе вторичной медицинской помощи в Украине» рассчитан на 2,5 года. Действие проекта будет направлено на расширение современной инфраструктуры и организационного развития вторичного звена медицинской помощи в трех пилотных областях (Житомирской, Харьковской и Полтавской). Будут созданы возможности для улучшения предоставления медицинских услуг в больницах, отработана эффективная модель финансового управления вторичным уровнем медицинской помощи, реализованы тренинговые программы повышения квалификации специалистов.

Реализация проекта предусматривает активный обмен опытом между медицинскиими заведениями стран Европейского Союза и Украины. Передача европейского опыта будет осуществляться путем привлечения ведущих европейских специалистов проекта, которые представляют опыт Германии, Голландии, Италии, Финляндии и России, и обучения украинских специалистов непосредственно в странах ЕС.

В рамках проекта созданы четыре основные рабочие группы - по разработке национальной стратегии, развитию кадровых ресурсов, региональному развитию и мониторингу, больничной инфраструктуре и медицинским технологиям. На протяжении двух недель будет разработан ряд мероприятий, направленных на достижение договоренностей с учетом результатов проектов прошлых лет в сфере здравоохранения.