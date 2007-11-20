ООН: Ежедневно в мире от СПИДа умирает 5,7 тысячи человек

Ежедневно в мире от СПИДа умирает 5,7 тысячи человек и фиксируется 6,8 тысячи новых заболевших.

Об этом сказано в докладе Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу, передает NEWS.ru cо ссылкой на Reuters.

В документе отмечается, что в мире меньше больных ВИЧ, чем было принято считать ранее: не 40 млн., а 33,2 млн. человек. Среди них 30,8 млн. взрослых и 2,5 млн. детей.

Представители организации признали, что во многом позитивные изменения в статистике связаны с улучшенными методами сбора данных. Так, в Индии вместо 5,7 млн. специалисты насчитали 2,5 млн. инфицированных. Однако в ООН отмечают, что сказываются и активные меры по противодействию болезни.

Тем не менее, эпидемия носит угрожающие масштабы, необходимо постоянно наращивать усилия по борьбе с ней, сообщает Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу. Доктор Питер ПАЙОТ, возглавляющий ее, уверен, что благодаря предпринятым усилиям удалось снизить заболеваемость и смертность от СПИДа.

По оценкам ООН, главным очагом эпидемии остается Африка - там 22,5 млн. инфицированных. За прошедший год лишь в Центральной и Южной Африке зафиксировано 1,7 млн. новых случаев. В Азии число заболевших за 2000-2005 годы выросло более чем в два раза.