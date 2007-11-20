Сидячая работа сулит большие неприятности вашему организму

Сидячая работа намного более опасна, чем считалось ранее. К такому выводу, как пишет Washington ProFile, пришли исследователи из Университета Миссури (США).

Они анализировали процессы, которые протекают в организмах существ (людей, свиней и мышей), ведущих, в основном, малоподвижный образ жизни. При этом подопытных животных искусственно ограничивали в движении.

Как отмечает NEWSru, оказалось, что сидение (во время работы, разговоров по телефону, просмотра телепрограмм, чтения) не только приводит к набору лишнего веса. В организме человека или животного, которые долгое время не двигаются, начинаются метаболические процессы, приводящие к появлению серьезных рисков для его здоровья - развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Авторы исследования пришли к выводу, что для успеха достаточно сделать простой шаг - производить какие-то действия не сидя, а стоя. Они, например, предлагают отказаться от письменного стола и пользоваться конторкой, за которой можно заполнять документы стоя.