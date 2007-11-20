Эксперты ООН убеждают, что украинцам вредит курение, а не радиация

ООН и международные доноры будут сворачивать гуманитарную помощь районам Украины, России и Беларуси, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, сказала в интервью РИА «Новости» руководитель проектов Программы развития ООН для стран СНГ Луиза ВИНТОН.

"Международная помощь начнет убывать на фоне более острых мировых проблем, таких как голод или катастрофические изменения климата. Районы в Чернобыльской зоне сегодня не выглядят самыми болезненными на карте мира, за два десятилетия здесь было сделано достаточно много", - сказала Л.ВИНТОН.

Она отметила, что все три государства должны будут в большей степени опираться на собственные ресурсы и программы.

Генеральная ассамблея ООН в понедельник консенсусом одобрила резолюцию, наметившую новый этап в истории пострадавших от Чернобыльскрй аварии районов - десятилетие реабилитации и устойчивого развития. Новый подход предполагает смещение акцентов участия от международной гуманитарной помощи к национальным бизнес-инвестициям, созданию "новых экономических возможностей" и новых рабочих мест.

Эксперты ООН, которые занимаются крупнейшими программами оказания поддержки под эгидой ООН, не смогли убедиться, что жизнь на загрязненных радиацией территориях опасна для населения.

"Наука до сих по не может дать ответ на многие вопросы, связанные с радиацией. Однако мы видим, что негативные изменения на клеточном уровне происходят как в пострадавших районах Беларуси, так и на не загрязненных территориях. А средний уровень жизни мужчин в России составляет 58 лет и это не имеет никакой связи с ЧАЭС", - сказала Л.ВИНТОН.

По ее словам, Украине, России и Беларуси нужна пропаганда здорового образа жизни, а также психологическая помощь для преодоления радиофобии.

"Нездоровый образ жизни, курение, алкоголизм имеют более откровенно выраженный негативный характер, нежели радиация. По сути, есть только две группы риска, связанные с аварией - "ликвидаторы" и маленькие на тот момент дети, которые получили облучение щитовидной железы и лейкозы", - сказала Л.ВИНТОН.

ООН не имеет точных данных о том, столько донорских средств было потрачено на помощь территориям, накрытым радиоактивным облаком в 1986 году и только пытается посчитать. Однако эксперты ООН убеждены, что речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые не всегда были использованы эффективно.

"Вряд ли "вторая волна" отселения с зараженных территорий была оправдана. Она проводилась, скорее, по политическим популистским соображениям властей", - считает Л.ВИНТОН.

По ее словам, последствия техногенной катастрофы были отягощены "советским фактором" - попыткой властей утаить сам факт взрыва ядерного реактора, отсутствием системы оповещения об опасности и разъяснения о правилах поведения.

"Сегодня пора избавиться от мифов о радиации и жить в новых реалиях с использованием постоянного контроля за продуктами питания и дарами природы", - сказала Л.ВИНТОН.

Заместитель помощника администратора Программы развития ООН Джихан СУЛТАНОГЛУ на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявила в понедельник, что пострадавшим районам пора переходить от "культуры зависимости населения от помощи извне" к усилиям по реабилитации загрязненных территорий.