Со вчерашнего дня анализ ДНК можно сделать онлайн

Сразу две компании одновременно заявили о том, что выводят на рынок услугу online-анализа человеческой ДНК - это исландская компания DeCode Genetics и американская компания 23andMe, которая запускает сервис уже сегодня, 19 ноября.

Исландская компания DeCode Genetics уже более десяти лет ведет генетические исследования, и теперь намерена ввести в эксплуатацию новый online-сервис, на котором любой желающий за $ 985 сможет получить анализ своего ДНК.

Вторая компания 23andMe, которая уже сегодня запускает аналогичный сервис, основана женой владельца Google Сергея Брина биогенетиком Анн Войчицки, которая сообщает, что всего за $ 999 ее сервис предоставит людям возможность узнать больше о своем происхождении, генеалогии, наследственности.

И DeCode Genetics, и 23andMe обещают каждому подписчику провести сканирование около 1 млн 600 тыс. геномов, которые имеются в их базах данных и выдать анализ, из которого клиент сможет узнать о рисках развития у него определенных заболеваний. В первую очередь это болезни сердца и сосудистой системы и некоторые формы рака.

Некоторые специалисты выступили с категоричными заявлениями против появления такого рода сервиса, так как он может ввести людей в заблуждение и вызвать у них депрессию и ненужное беспокойство относительно состояния их здоровья.

По словам Хелен Уоллис (Helen Wallace), директора британской компании GeneWatch UK, также ведущей генетические исследования, далеко не всегда здоровье человека определяется генами. "Несоблюдение режима питания, курение, бедность и плохая экология возможно куда более значимы, нежели гены", - сообщает она.

На что генеральный директор DeCode Genetics Кари Стефенсон отмечает, что люди, которые покупают подобную услугу, всего лишь получат возможность внимательно изучить свой геном и сравнить его с геномом тех людей, которые ранее подвергались риску развития определенных заболеваний.

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