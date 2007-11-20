От препаратов для похудения - не худеют!

Группа ученых из Университета Альберты (Канада) провели исследования и выяснили, что популярные препараты для похудения не позволяют избавиться от ожирения и избыточной массы тела.

Канадские исследователи пытались оценить эффект долговременного приема орлистата (Ксеникал), сибутрамина (Меридиа) и римонабанта (Акомплиа).

Во время работы ученые проанализировали данные 30 плацебо-контролируемых исследований, в которых принимали участие 20 тысяч человек со средним весом около 100 кг. Добровольцы принимали один из трех препаратов - орлистат, сибутрамин или римонабант, в течение как минимум одного года.

В результате выяснилось, что участники, принимавшие орлистат, в среднем потеряли 2,9 кг. Прием сибутрамина привел к потере 4,2 кг, а прием римонабанта - к потере 4,7 кг. Таким образом, употребление любого из трех препаратов, как правило, приводило к потере менее 5% массы тела.

Также выяснилось, что все препараты от ожирения снижали уровень плохого холестерина, а орлистат даже уменьшал риск развития сахарного диабета. Однако, эффективность этих средств в целом была незначительна и часто вызывала побочные эффекты: развитие депрессии и тревожности, повышение артериального давления, учащение пульса, нарушения сна и тошноту.

Таким образом, лекарства от ожирения не являются панацеей, и не могут служить заменой здоровому питанию и физической активности, предупредили исследователи.

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