Политики предлагают прекратить рожать детей

Похоже, политика Китая, которую в первое время резко критиковали, постепенно находит все больше сторонников в других странах. Так, с идеей прекратить рожать всей планетой выступил британский либерал-демократ Крис Дэвис.

Во время одного из своих выступлений Дэвис предложил слушателям альтернативный способ остановить глобальное потепление - не давать населению Земли расти.

По его словам, данный метод был бы намного эффективнее, чем борьба с загрязнением окружающей среды.

Дэвис, член Европейского парламента, добавил, что если каждая семья воздержится от заведения детей, то климат нашей планеты можно спасти, остановив увеличение температур. Однако, по словам политика, он не поддерживает "китайские меры принуждения".

"Какой единственный самый эффективный способ, с помощью которого люди могут остановить глобальное потепление? Это не иметь более одного ребенка в семье", - цитируют местные СМИ слова демократа.

Дэвис отметил также, что собирается обсудить свою идею с членами Евросоюза. Однако его предложение одобрили далеко не многие. Так, представитель Лейбористской партии Сион Саймон сказал, что находит эту идею "сумасшедшей".

РБК