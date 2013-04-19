Причина насилия между детьми - безразличие взрослых

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко считает, что причиной насилия между детьми в Мариупольской общеобразовательной школе №43 стало безразличие и бездействие взрослых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Ю.Павленко сказал в ходе поездки в Мариуполь.

В частности, как говорится в сообщении, Уполномоченный Президента по правам ребенка выяснил обстоятельства ситуации с насилием между детьми в 43-й мариупольской школе, провел встречу с руководством заведения и учителями. На этой встрече также присутствовали мэр Мариуполя Юрий Хотлубей, руководство районной государственной администрации, социальных служб города и района, других органов власти.

«Мы провели серьезное совещание со всеми причастными к этой неприятной ситуации. Мой вывод - насилие между детьми в большой степени стало следствием бездействия, безответственности и безразличия взрослых, в первую очередь должностных лиц, работников социальных служб, учителей, ну и, без сомнения, родителей», - заявил Ю.Павленко после посещения школы.

Уполномоченный Президента подчеркнул, что почти два года ни в школе, ни дома конфликта между детьми не замечали, хотя «любой детский конфликт можно разрешить - если хотеть, если профессионально выполнять свои обязанности».

«Я считаю, что, проводя следствие, необходимо обязательно учитывать долю вины каждого взрослого в том поступке, который совершили дети», - подчеркнул Ю.Павленко.

Он также заверил, что будет держать дело на контроле.

Как сообщалось, в Мариуполе Донецкой области ученицы школы №43 в течение двух лет издевались над школьницей. Видео, на котором снято, как девятиклассницы издеваются над ученицей восьмого класса своей школы, было распространено в сети Интернет.

15 апреля прокуратурой Мариуполя Донецкой области было начато расследование по факту издевательства над школьницей. Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.127 (истязания) УК Украины.

В прокуратуре подчеркнули, что относительно педагогов также внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.396 (укрывательство преступления) УК Украины.