Как правильно подготовиться к зачатию?

Правильнее начать этот процесс с самого детства, чтобы к тому моменту, когда запланирована беременность, организм был здоров.

Как ни странно, но это так. Женщина носит в себе от рождения все яйцеклетки и поражающие факторы на них действуют непрерывно. Мужчинам несколько проще, новая генерация сперматозоидов вызревает в среднем за 72 дня, но они тоже могут поддаваться негативным влияниям.

В последние годы все больше и больше семейных пар не могут иметь здорового потомства или с этим возникают большие сложности именно в результате общего своего негативного состояния здоровья (хотя бы курение с ранних лет), хронических инфекций или следствий перенесенных заболеваний. И часто помочь таким людям ничем уже нельзя или приходится прилагать много усилий и средств для, казалось бы, такого естественного процесса.

Вот направления подготовки:

•Общий уровень здоровья (не пить, не курить, не употреблять наркотики, заниматься спортом, обычный медицинский обзор).

•Обследование на наличие, лучше, отсутствие инфекций (ВИЧ, сифилис, урогенитальные инфекции, гепатит).

•При выполнении первых двух пунктов 99% вероятности того, что беременность и роды пройдут нормально.

dytyna.info