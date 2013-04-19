Правила пересечения госграницы детьми

Накануне майских праздников Государственная пограничная служба Украины напоминает правила пересечения государственной границы детьми.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в этом году через границу не пропустили уже более 700 детей. Практика показывает, что количество таких случаев резко возрастает, когда люди массово едут на отдых во время майских и Пасхальных праздников, а также во время летнего и зимнего туристических сезонов. Особенно досадно, когда из-за нерадивости организаторов приходится возвращать целые группы, которые следуют на оздоровление или конкурсы за границу.

Для примера: в прошлом году в пунктах пропуска через государственную границу не выпустили из Украины почти 5,2 тысячи маленьких украинцев, хотя эта цифра значительно меньше, чем в 2007-2008 годах, когда случаи отказа в пропуске достигали 11 тысяч.

Основными причинами отказов в пропуске продолжаются оставаться: отсутствие поручений родителей и недействительные документы для заграничных поездок. Кроме того, среди причин отказа также отсутствие документов на право пересечения границы, отсутствие фото в документах родителей, окончание срока действия паспорта, техническая неисправность документа.

Пограничники советуют консультироваться относительно оформления документов для пересечения границы в туристических фирмах, которые предоставляют соответствующие услуги. Эту информацию также можно получить на официальном веб-сайте Государственной пограничной службы Украины (dpsu.gov.ua) и по телефону доверия: (044) 527-63-63.

Пограничники напоминают, что в соответствии с действующим законодательством, несовершеннолетние граждане Украины могут выезжать из страны при наличии проездного документа ребенка, который выдается детям в возрасте до 18 лет, или если они вписаны в загранпаспорт одного из родителей. При этом в паспорта родителей вклеиваются фотографии детей с 5-летнего возраста.

Кроме того, в соответствии с правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, выезд за пределы страны несовершеннолетних граждан Украины осуществляется:

по нотариально удостоверенному согласию родителей с указанием государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве;

без нотариально удостоверенного согласия одного из родителей:

если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и отсутствует в пункте пропуска;

если в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым пересекает государственную границу гражданин Украины, не достигший 16-летнего возраста, или в проездном документе ребенка есть соответствующая запись о выбытии на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка о взятии на консульский учет в дипломатическом представительстве Украины за границей;

в случае предъявления документов или их нотариально удостоверенных копий:

свидетельства о смерти второго из родителей;

решения суда о лишении родительских прав второго из родителей;

решения суда о признании второго из родителей без вести отсутствующим;

решения суда о признании второго из родителей недееспособным;

решения суда о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины гражданина, не достигшего 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери).

Есть особенности выезда детей – граждан Украины в Российскую Федерацию: дети – граждане Украины до 16 лет могут пересекать государственную границу при наличии свидетельства о рождении; в Республику Беларусь: дети – граждане Украины могут пересекать государственную границу при наличии проездного документа ребенка или по паспорту гражданина Украины для выезда за границу родителей, в который они вписаны.