Получит ли Украина еще $60 млн на борьбу с туберкулезом?

Комитет по утверждению грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией принял предварительное решение о выделении Украине почти 60 млн дол. в рамках ІІ фазы Программы «Уменьшение бремени туберкулеза в Украине путем снижения эпидемии туберкулеза среди уязвимых групп».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом региональный менеджер Глобального фонда в Восточной Европе и Центральной Азии Николас Канто сообщил на встрече с вице-премьер-министром Украины Константином Грищенко.

По словам Н.Канто, решение принято в конце марта с.г.

Также собеседники обсудили вопрос обеспечения эффективного долгосрочного сотрудничества Украины и Глобального фонда. Вице-премьер-министр высоко оценил роль и помощь Глобального фонда в борьбе со СПИДом и туберкулезом.

«Мы высоко ценим ту работу, которую осуществляет Глобальный фонд. Это очень важная помощь нам в борьбе со СПИДом и туберкулезом. Ваша помощь играет большую роль, в том числе в том, что впервые мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости ВИЧ/СПИД в Украине», - отметил К.Грищенко.

Он информировал Н.Канто о системных шагах, которые были предприняты правительством в последнее время для борьбы со СПИДом и туберкулезом в Украине. Одним из них, по словам вице-премьера, является принятие 17 апреля с.г. Кабинетом министров постановления по вопросам ввоза на таможенную территорию Украины товаров и предоставления услуг, которые оплачиваются за счет грантов Глобального фонда.

Кроме того, вице-премьер сообщил об отмене налогового решения Киевской региональной таможни к МБФ «Международный Альянс ВИЧ/СПИД в Украине» относительно оплаты антидемпинговой пошлины в размере 3,3 млн грн.

«Партия шприцев, которые были ввезены как гуманитарная помощь в 2010 году в рамках выполнения проекта Глобального фонда, и распространялись бесплатно региональными общественными организациями с целью профилактики инфицирования ВИЧ, не будет облагаться налогом. Таково решение Государственной таможенной службы Украины», - подчеркнул К.Грищенко.

В свою очередь Н.Канто отметил, что Украина является главным партнером Глобального фонда в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.

«Мы видим ощутимый прогресс в том, что государство берет на себя лидерство в борьбе с такими болезнями, как ВИЧ/СПИД. В то же время, роль государства нужно усиливать, поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать государственные органы, которые занимаются этими вопросами в Украине», - подчеркнул представитель Глобального фонда.

Стороны договорились и в дальнейшем продолжать активный диалог.