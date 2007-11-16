Центры реабилитации детей получили медаппаратуру

Компания «Киевстар» в рамках социальной инициативы «Для людей, для страны!» обеспечила медицинской аппаратурой центры реабилитации детей с функциональными нарушениями здоровья.

Как сообщили УНИАН в компании, медицинское оборудование было передано в Евпаторийский центральный детский клинический санаторий, РПЦ «Ручеек», Бродовский районный центр защиты детей-инвалидов «Надежда» (Львовская обл.) и отделение социально-медицинской реабилитации детей, больных ДЦП, территориального центра социального обслуживания населения Соломенского района Киева.

Указанные заведения получили аппараты для физиотерапии, электростимуляции и электролечения, а также аппараты для магнитолазерной терапии. Оборудование подбиралось с учетом психофизических проблем людей с ограниченными физическими возможностями, задач реабилитационного процесса, а также потребностей и пожеланий учреждений.

Справка УНИАН. Всеукраинская социальная инициатива «Для людей, для страны!» призвана создать для людей, нуждающихся в особой заботе и поддержке общества, условия для полноценной жизни, самоутверждения, уверенности в завтрашнем дне. В 2008 году планируется продолжить программу обеспечения медицинским и реабилитационным оборудованием учреждений, которые оказывают помощь инвалидам, развивать технические и образовательные проекты в сфере интеграции людей с функциональными нарушениями здоровья в современное информационное общество.