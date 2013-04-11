Янукович побывал в Николаевском комплексе реабилитации детей-инвалидов

Президент Украины Виктор Янукович ознакомился с деятельностью Николаевского комплекса социальной реабилитации детей-инвалидов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, директор комплекса Галина Тазарачева проинформировала главу государства о деятельности заведения и планах его развития. Она продемонстрировала В.Януковичу роботу современного роботизированного комплекса «Locomat PRO», который является новейшей медицинской разработкой, способной учить детей движениям. По словам Г.Тазарачевой, он обеспечивает все функциональные возможности, необходимые для проведения тренировок опорно-двигательного аппарата и обучения детей-инвалидов физиологической ходьбе.

Президент вручил директору Николаевского комплекса социальной реабилитации детей-инвалидов сертификат на 20 ноутбуков.

После этого В.Янукович пообщался с детьми, которые проходят реабилитацию в центре, и их родителями.

*** Государственный комплекс был создан 4 января 1994 года, в соответствии с распоряжением председателя Николаевской облгосадминистрации, сначала как Реабилитационный центр для детей-инвалидов. В 2002 году Центр был реорганизован в Государственный комплекс социальной реабилитации детей-инвалидов.

На сегодняшний день комплекс - это специализированное, многопрофильное учебно-воспитательное, реабилитационное учреждение, которое осуществляет мероприятия, направленные на развитие ребенка-инвалида и коррекцию нарушений его развития. Медицинское заведение также обеспечивает социальную адаптацию и реабилитацию детей с ограниченными физическими возможностями, психическими заболеваниями и умственной отсталостью.

В 2012 году реабилитационные услуги в Комплексе получили 850 детей-инвалидов разных нозологий.