В США зафиксированы случаи заражения ВИЧ от донорских органов

В США пересмотрят стандарты проверки и использования донорских органов. Вчера об этом сообщила газета The New York Times. Причиной пересмотра стали случаи заражения пациентов-реципиентов гепатитом С и ВИЧ от донорских органов – это первые в мире зарегистрированные случаи инфицирования ВИЧ через донорский материал. До этого самым громким было «дело болгарских медсестер», которые умышленно заразили ВИЧ более 480 детей при переливании и были приговорены к смертной казни. Сейчас Болгария намерена экстрадировать осужденных на родину.

В Украине пока неизвестна статистика заражения от донорских органов, но пострадавшие есть. Сейчас в Европейском суде рассматривается дело против Украины по заражению одессита гепатитом С во время пересадки органа. Один из самых свежих примеров – двухлетний Панас Процькив, в начале этого года лечившийся в «Охматдете». Вскоре после переливания мама Роксолана заболела гепатитом А, и чтобы убедиться, что ребенок здоров, сделала и ему дополнительные анализы. Оказалось, у малыша тоже гепатит, но не тот, которым он мог заразиться от мамы. Сейчас семья Процькив проходит все круги судебного ада, пытаясь отстоять свои права.

«Мы проверяем кровь несколько раз, – рассказала директор Киевского центра крови Людмила Заневская. – Ежегодно из-за гепатита отсеивается 13% доноров». Однако зараженные препараты все равно попадают к больным. Официальная статистика либо не ведется, либо замалчивается, а в Интернете можно найти страшилки о том, что инфицируется каждый второй. «Разумеется, какой-то процент инфицирования есть, – говорит завлабораторией вирусных гепатитов Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний, профессор Анатолий Гураль. – Но говорить о 50% нельзя. Заражаются и гепатитом В, и гепатитом С, но количество этих случаев мизерное».

Беда еще и в том, что диагностировать инфекцию можно только через два-три месяца. За это время и за время пути к суду подробности истории болезни имеют свойство теряться.

«24»