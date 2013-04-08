Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко уверяет, что количество усыновленных иностранцами детей не увеличивается, несмотря на запрещение межгосударственного усыновления в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Павленко сказал сегодня во время брифинга на тему: «Надзор за соблюдением прав украинских детей, усыновленных иностранцами».

“Очень много заявлений, что определенные процессы в России повлияют не увеличение усыновлений иностранцами в Украине. Это не произошло и не происходит”, - отметил Ю.Павленко.

По его словам, Украина перестает быть донором межгосударственного усыновления, поскольку украинские семьи все чаще усыновляют детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. По данным уполномоченного, в первом квартале 2013 года иностранные граждане усыновили 167 детей, а за аналогичный период прошлого года - 201 ребенка При этом увеличились количество детей-сирот, которых взяли на воспитание и усыновили граждане Украины.

Как отметил Ю.Павленко, в приемные семьи и детские дома семейного типа в первом квартале текущего года устроено 518 детей против 459 за аналогичный период прошлого года.

«Каждый год все больше украинских семей берут на воспитание или усыновляют детей-сирот. Если в 2005 году вдвое больше иностранные граждане усыновляли, чем украинские, то по итогам прошлого года украинские семьи взяли на воспитание и усыновили в шесть раз больше детей, чем иностранные граждане», - сказал Уполномоченный Президента по правам ребенка.