Фонд Р.Ахметова "Развитие Украины" проведет просветительскую акцию

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» ко Всемирному дню здоровья - 7 апреля - проводит в Киеве просветительскую акцию в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине». .

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, целью акции является привлечение внимания украинцев к проблеме туберкулеза, а также распространение информации, что сегодня благодаря современным методам диагностики, а также при условии своевременного и непрерывного лечения – туберкулез излечим: это всего лишь болезнь, а не приговор.

В фонде Р.Ахметова рассказали, что «Сегодня туберкулез излечим!» – именно с таким сообщением 7 апреля 2013, с 12:30 до 14:30, будут расположены информационные стенды с портретами известных людей, которые в свое время страдали от этой болезни. Стенды будут размещены в Киеве возле памятников Лесе Украинке (ст. м. Печерская, пл. Леси Украинки), Максиму Рыльскому (Голосеевский парк) и Марии Заньковецкой (юго-восточная часть Городского парка). Эти памятники выбраны не случайно, ведь именно эти талантливые личности, увековеченные в наше время, в прошлом веке болели туберкулезом.

Кроме того, 7 апреля, с 09:00 до 18:00, возле Главпочтамта (ул. Крещатик, 22) киевляне и гости столицы смогут воспользоваться возможностью бесплатно обследоваться на передвижном цифровом флюорографе и получить консультацию врача-фтизиатра. Такое обследование дает возможность раннего выявления заболевания легких, включая туберкулез, а также других патологий грудной клетки. Выявление болезни на ранних стадиях помогает вовремя назначить лечение, что является залогом успешного выздоровления.

Как подчеркнула руководитель отдела адвокации, коммуникации и социальной мобилизации программы «Остановим туберкулез в Украине» Мария Маковецкая, о сновная цель акции - во Всемирный день здоровья привлечь внимание людей к собственному здоровью и профилаке болезней.

"Мы предлагаем всем, кто по разным причинам не может попасть к врачу, сделать скрининг грудной клетки. И если кого-то беспокоит длительный кашель более 3-х недель – это должно стать сигналом, что вам нужно обратиться к вашему семейному врачу. Роль профилактики очень важна, ведь легче предупредить болезнь, чем потом с ней бороться", – отметила М.Маковецкая, .

Также к акции присоединятся студенты-медики Национального медицинского института им. Богомольца. Как будущие врачи, они смогут рассказать всем желающим о болезни, основных симптомах болезни, проинформировать о наличии Всеукраинской горячей линии 0 800 503 080 и портала, посвященного проблеме туберкулеза www.stoptb.in.ua.