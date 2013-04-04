Украина запретит ввоз продуктов без упаковки?

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой инициировали разработку постановления о запрете ввоза на территорию Украины пищевых продуктов для собственного потребления без упаковки производителя, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, проект постановления предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс - в частности, в статью 378 в части запрета ввоза гражданами продукции для собственного потребления без упаковки.

Причиной такого решения, отмечает пресс-служба, стали случаи африканской чумы свиней (АЧС) в соседней России. Так, на территории Российской Федерации с 2007 года выявлено 418 случаев распространения африканской чумы свиней.

При этом в Украине был зафиксирован лишь один случай вспышки АЧС в Запорожской области.

Таким образом, сказано в сообщении, для предотвращения попадания в Украину опасной животноводческой продукции, в период туристического сезона планируется усилить контроль на государственной границе, а также дополнительно проверять регионы и объекты отдыха, куда граждане других стран могут завезти возбудителей болезни.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2012 года в селе Камышеватка Запорожской области было зафиксировано заражение свиней вирусом африканской чумы.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.