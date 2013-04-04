В Ривненской области готовятся к отселению людей из населенных пунктов на севере области, где наблюдается повышение уровня воды в реках Горынь, Случ, Стыр и других, сообщили УНИАН в Ривненской облгосадминистрации.

Также об этом шла речь и на заседании коллегии облгосадминистрации в среду, 3 апреля. В частности, отмечалось, что из-за подтопления могут быть отселены жители 63-х населенных пунктов в Володимирецком, Заречненском, Дубровицком, Рокитновском, Костопольском, Сарненском и Березновском районах, а также жители отдельных улиц в городах Острог и Дубно.

Как отметил во время коллегии первый заместитель председателя ОГА Анатолий Юхименко, в зонах возможного подтопления временному отселению подлежат почти 7 тысяч человек, в хозяйствах которых содержится 3,73 тыс. голов скота.

"Участки девяти автодорог в Дубровицком, Заречненском, Костопольском и Сарненском районах могут подвергнуться подтоплению и переливу. Общая протяженность этих участков 11 километров. На участке до таможенного поста «Удрицк» возможен разрыв полотна, а на участке автодороги Р-05 - разрушение дамбы", - отметил А.Юхименко.

По состоянию на 5 апреля, на отдельных автодорогах области уже произошел перелив из-за повышения уровня речных вод. В частности, такие переливы наблюдаются на автодороге местного значения Деражне-Суск-Клевань, а также на автодорогах некоторых северных районов.

В настоящее время в области работают от 30 до 60 насосных станций, которые за сутки в среднем перекачивают из водохранилищ и гидроаккумулирующих водоемов 1 миллион 150 тысяч кубометров воды. Всего задействовано пожарно-насосное оборудование в количестве более 400 единиц, 289 единиц инженерной и спецтехники, а также 856 плавсредств.

К регулированию гидрорежима рек и талых вод готовы почти тысяча километров защитных дамб, 12 водохранилищ, 3,5 тысячи гидросооружений, 50 тысяч гектаров аккумулирующих водоемов, 18 тысяч километров мелиоративных каналов, а также почти 13 тысяч водопропускных сооружений.

Как сообщили УНИАН в областном управлении по чрезвычайным ситуациям, наибольшее повышение уровня воды за минувшие сутки зафиксировано на реке Случ - на 52 сантиметра, в районе города Сарны - на 25 см. Самая большая река области – Горынь – поднялась на 13 см вблизи города Дубровица. По мнению спасателей, избежать резкого подтопления населенных пунктов помогает временное похолодание, поэтому у населения будет время подготовиться к возможному ненастью.

Между тем по области объявлено штормовое предупреждение на трое суток (4-6 апреля). Осложнение погодных условий ожидается в виде дождя и мокрого снега.