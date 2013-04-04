Зарплата медиков должна ежегодно расти на 10%

Ежегодно зарплата медицинских работников должна расти не менее чем на 10%, и этот год не будет исключением, заявляет Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время посещения Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины он сказал, что средняя зарплата в сфере здравоохранения за прошлые годы выросла на 24%, то есть до 2200 грн. «Мы каждый год должны поднимать заработную плату не менее чем на 10%. Этот год не будет исключением. Мы обязательно это сделаем. Доходы медиков должны расти», - отметил В.Янукович.

Отдельное задание перед правительством поставлено относительно повышения финансовой самостоятельности медицинских заведений, подчеркнул В.Янукович. По его убеждению, это позволит увеличить эффективность работы медицинских заведений, а также даст возможность за счет внутренних резервов повышать оплату труда медиков.

«Стратегическая цель модернизации медицины - переломить негативную демографическую тенденцию и дать каждой украинской семье шанс зародить новую и здоровую жизнь», - отметил В.Янукович.