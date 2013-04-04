Для Центра детской кардиологии закупят новое оборудование

В государственный бюджет на 2013 год по результатам первого полугодия будут внесены изменения с целью финансирования закупки нового оборудования для Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время посещения этого медицинского заведения, сообщили УНИН в пресс-службе главе государства.

По его словам, в повестке дня - обеспечение центра новым оборудованием. «Это вопрос сегодняшнего дня, его нужно сейчас решать», - отметил В.Янукович.

Он сказал, что бюджете-2013 не предусмотрено средств на обеспечение центра новым оборудованием, для которого нужно около 150 млн грн.

«Мы будем смотреть по результатам первого квартала, первого полугодия и обязательно включим финансирование», - заметил В.Янукович.