Цель реформы - создание единого медпространства

Главной целью проведения медицинской реформы является создание единого медицинского пространства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время посещения «Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины».

По словам главы государства, все участники медицинской реформы хорошо понимают, что необходимо построить единое медицинское пространство, начиная с перинатальных центров и заканчивая больницами 2-4 уровня и специализированными медицинскими центрами.

«Налаживание работы этой цепи, которой есть единое медицинское пространство, - это наша с вами цель. Это главное», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что на реализацию этих заданий нужно не жалеть ни средств, ни организационных усилий.

Президент также отдельно подчеркнул, что украинская медицина проходит непростой путь реформирования. «Мы будем идти этим путем, но будем идти вместе с вами и вместе с людьми», - отметил В.Янукович.