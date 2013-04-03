Органы власти не проводят работу по оздоровлению детей
Заявила Лутковская
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что местные органы власти не проводят системную работу по реализации государственной политики по вопросам оздоровления и отдыха детей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, об этом она сказала сегодня во время парламентских слушаний по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи.
«В Украине в настоящее время отсутствует целостная, системная работа по реализации в регионах государственной политики по вопросам оздоровления и отдыха детей», – отметила омбудсман.
По ее убеждению, это происходит из-за нарушения управленческой вертикали в сфере оздоровления и отдыха детей в условиях реформирования системы органов исполнительной власти.
Так, на сегодняшний день в связи с реорганизацией структурных подразделений местных органов исполнительной власти функции координатора процесса оздоровления на местах реализуются разными структурными подразделениями: в некоторых регионах – органами образования, которые подчинены Министерству образования и науки, в других – органами социальной защиты, которые подчинены Министерству социальной политики, а также управлениями по делам семьи и молодые, деятельностью которых руководит Министерство молодежи и спорта.
При этом функции по формированию и реализации государственной политики в сфере оздоровления и отдыха детей относятся к компетенции Министерства социальной политики.
В связи с этим Уполномоченный по правам человека заметила, что еще в 2010 году Кабинет министров одобрил Концепцию Государственной целевой социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2015 года. Однако по состоянию на апрель 2013 года такая программа так и не утверждена.
Очерчивая основные проблемные вопросы, связанные с обеспечением детей качественными оздоровительными и услугами и отдыхом, В.Лутковская привлекла внимание к существующей четкой тенденции относительно подмены понятия оздоровления и отдыха понятием организации содержательного досуга. Имеется в виду то, что большинство бюджетных средств выделяются на организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием - так называемые пришкольные лагеря, где дети не получают качественных услуг по оздоровлению.
В.Лутковская обратилась к руководителям Совета Министров АР Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций с просьбой не вводить в заблуждение ни себя, ни тем более детей, и пока есть время принять необходимые меры для организации качественного оздоровления детей в стационарных заведениях.
В.Лутковская отметила также необходимость улучшения организации оздоровления детей, которые нуждаются в особых условиях для оздоровления. В частности, обеспечение оздоровлением детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей, детей с заболеванием сахарным диабетом и детей с другими заболеваниями требует учета их состояния здоровья, обеспечения определенного перечня оздоровительных и медицинских услуг, а также пребывания детей в заведении с сопровождающими их лицами.
Кроме того, она акцентировала внимание участников парламентских слушаний на ограниченном доступе детей к оздоровлению и отдыху, что обусловлено ежегодным ростом стоимости путевок.