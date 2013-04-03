Завтра в Украине пройдут дожди
13:57, 03 апреля 2013Страна
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В Киеве днем 5-7°
Завтра, 4 апреля, в Украине местами ожидаются дожди.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском Гидрометцентре.
«Ночью в западных областях, днем в западной половине страны дожди, ночью в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом; на остальной территории без осадков», - говорится в сообщении.
В западных и северных областях ночью на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, на юге Крыма 8-11°, днем 10-15° тепла, в южной части местами 18-20° тепла; в западных и северных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла.
В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.
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