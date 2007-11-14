Пресс-конференция на тему: “Как выжить больному болезнью Паркинсона в Украине?”. Как обеспечить бесплатными лекарствами больных этой болезнью, что сейчас в государстве практичестки отсутствует? Как помочь родным и близким больного в общении и в адаптации к проживанию с ним. Для решения этих и многих других вопросов инициировано создание Ассоциации больных болезнью Паркинсона, которая ставит целью научить больного и его близких жить в условиях приспособления к болезни. В пресс-конференции примет участие инициатор создания Ассоциации, больной болезнью Паркинсона Сергей Буйновский, (41 год) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 80982272739. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.