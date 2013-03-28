Детские дома в Украине перепрофилируют в Центры социальной поддержки

В 2013 году Днепропетровский районный детский дом «Семья» будет перепрофилирован в Центр социальной поддержки детей и семей.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", Центр социальной поддержки будет создан в рамках проектов «Хорошо дома» и «Семья для ребенка», которые реализуются соответственно представительством благотворительной организации «Надежда и жилье для детей» в Украине и Фондом Р.Ахметова совместно с Днепропетровской облгосадминистрацией.

В центре будут предоставлять такие услуги как уход и защита детей с наиболее уязвимых семей, услуги, направленные на сохранение семьи, для создания безопасной и дружественной к ребенку среды, предупреждения изъятия детей из семей. Там будут получать консультацию и помощь молодые мамы, которые попали в сложную жизненную ситуацию, будет организована работа с кризисными семьями, которые находятся на грани распада. Для этого работники служб и отделов Днепропетровской райгосадминистрации, городских, поселковых и сельских советов района пройдут обучение по организации работы по созданию семейных форм воспитания.

Подобный центр социальной поддержки детей и семей станет вторым в Украине (первый уже несколько лет работает в Киевской области).

По словам Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко, Президент поддерживает создание подобных центров по всей Украине, как и переход на модель финансирования «деньги ходят за ребенком».

Министр социальной политики Украины Наталья Королевская подчеркнула, что модель развития семейных форм воспитания Днепропетровской области рассматривается как базовая для всей Украины.

"Мы рассчитываем на то, что Днепропетровская область покажет реальный путь, переходя от советской интернатной системы к форматам, когда все дети воспитываются только в семьях», - сказала Н.Королевская.

В свою очередь директор Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" Анатолий Заболотный отметил, что создание центров социальной поддержки – очень важный шаг на пути профилактики сиротства.

"Это первый центр в Днепропетровской области в рамках сотрудничества с Облгосадминистрацией и организацией «Надежда и жилье для детей». Фонд вкладывает в создание этого учреждения 1 млн. 300 тыс. грн... Ежегодно около 8 000 детей «теряют» родителей из-за лишения родительских прав. И цель этого центра очень простая – предоставлять качественные и доступные социальные услуги, чтобы уязвимые семьи сохранялись. Хочешь помочь ребенку – помоги семье», - сказал А.Заболотный.

Также в фонде Р.Ахметова проинформировали, что сейчас в Днепропетровском районном детском доме «Семья» осталось 17 детей сирот и детей, лишенных родительской опеки (остальные уже устроены в семейные формы воспитания). Для детей, которые в это время не будут устроены в семейные формы воспитания, будет предоставлен дом с максимально приближенными к семейным условиями проживания и с домашней атмосферой.