Внесены изменения в положение о Министерстве соцполитики

Президент Украины Виктор Янукович внес изменения в положение о Министерстве социальной политики Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе, обнародованном на сайте главы государства.

Согласно изменениям, Минсоцполитики является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сферах занятости населения и трудовой миграции, трудовых отношений, социальной защиты, социального обслуживания населения, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, а также по защите прав депортированных по национальному признаку лиц, которые вернулись в Украину.

Минсоцполитики является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения насилия в семье и по вопросам противодействия торговле людьми и тому подобное.