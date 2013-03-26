В Киеве возобновил работу мобильный флюорограф

Для тех, кто желает провериться на цифровом флюорографе, сообщаем, что с 26 по 28 марта включительно флюорограф будет работать возле Главпочтамта (ул. Крещатик, 22) с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00). Решение о переносе его работы в центр города было принято по многочисленным просьбам, поступившим на горячую линию 0800503080, а также в связи с временной невозможностью подъезда флюоромобиля к автовокзалам, где он должен был находиться согласно расписанию.

Каждый желающий сможет бесплатно пройти обследование в передвижном цифровом флюорографе и получить консультацию врача-фтизиатра. Такое обследование дает возможность раннего выявления заболевания легких, включая туберкулез, а также других патологий грудной клетки. Выявление болезни на ранних стадиях помогает вовремя назначить лечение, что является залогом успешного выздоровления.

Акция по бесплатному, анонимному и безопасному обследованию на современном цифровом флюорографе осуществляется фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» уже четвертый год подряд в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине».

Напоминаем, что второй передвижной флюорограф фонда работает в Мариуполе по следующему графику:

26 марта – Орджоникидзевский район, мкр. Восточный, ул. Олимпийская, 183, возле амбулатории №5;

27 марта - Орджоникидзевский район, проспект Победы, 34;

28 марта - Орджоникидзевский район, с. Троицкое, возле центрального магазина;

29 марта – Ильичевский район, с. Каменск, ул. Первомайская, 35, возле клуба;

30 марта – Приморский район, мкр. Черемушки, ул. Ушакова, 10;

31 марта - Октябрьский район, центральный рынок, ул. Николаевская, 94.