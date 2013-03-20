Пограничники вернули домой 9-летнюю "путешественницу" из Румынии
13:24, 20 марта 2013Страна
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Нашли в Черновицкой области
Пограничный наряд отдела «Красноильск» (Черновицкая область) неподалёку от границы нашел 9-летнюю девочку, гражданку Румынии.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, девочка играла вместе с другими подростками, потеряла ориентирование и попала на территорию Украины. При встрече с украинскими пограничниками ребенок не смог ничего объяснить.
Неподалёку от украинско-румынской границы со стороны Румынии находится населенный пункт Лаура, где и живет девочка.
Пограничники Черновицкого отряда передали ребенка представителям румынской полиции и родителям.
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