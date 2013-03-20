В Украине 80% выпускников школ имеют хронические заболевания

Верховная Рада приняла постановление о проведении в 2013 году парламентских слушаний по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи (№2271).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 314 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Слушания назначены на 3 апреля.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, предлагается провести парламентские слушания по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи, в ходе которых заслушать информацию правительства и предложения государственных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций с целью определения путей совершенствования государственной политики в сфере оздоровления и отдыха детей и молодежи.

На протяжении последних лет сохраняется стойкая тенденция к ухудшению здоровья детей и молодежи, обусловленная влиянием разных негативных факторов социально-экономического, экологического и психоэмоционального характера.

По данным государственной статистики, при ежегодном уменьшении количества детей в возрасте до 17 лет показатель уровня их заболеваемости повышается. Академия медицинских наук Украины констатирует, что 80% выпускников школ имеют хронические заболевания.