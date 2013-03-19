Зарплата украинских медиков — самая низкая в бюджетной сфере

Заработная плата украинских медиков — самая низкая в бюджетной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН об этом заявила в ходе онлайн-конференции народный депутат ВР председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

По ее словам, в 2012 году среднемесячная заработная плата в здравоохранении составляла лишь 2218 грн., среди работников образования - 2527 грн. и работников культуры - 2531 грн.

“В то же время,в последние годы системно принимаются меры по увеличению заработной платы медицинских и фармацевтических работников, как в целом, так и в отдельных сферах. За три последних года, с целью повышения престижности труда медицинских работников, Правительством были приняты соответствующие постановления, согласно которым медицинским и фармацевтическим работникам с 1 января 2010 года установлена надбавка за выслугу лет, повышены должностные оклады медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь больным туберкулезом, выпускники-медики и фармацевты, которые обязуются отработать не менее трех лет в сельской местности и поселках городского типа, а также на должностях врачей общей практики, участковых врачей-педиатров и врачей-терапевтов, имеют право на единовременную адресную денежную помощь в пятикратном размере минимальной заработной платы. Также с 1 января 2012 года медицинские и фармацевтические работники государственных и коммунальных учреждений получают помощь на оздоровление в размере должностного оклада при предоставлении ежегодного отпуска”, - подчеркнула Т.Бахтеева.

Народный депутат также отметила, что увеличению заработной платы медицинских работников первичного звена способствуют предусмотренные реформой и внедренные в пилотных регионах системы стимулов для медицинских работников, которые базируются на новых принципах оплаты – не только за пролеченный случай, но и за количество предупрежденных болезней или уменьшения количества обострений хронических заболеваний.

«Новыми условиями оплаты труда было установлено медицинским работникам, оказывающих первичную медицинскую помощь (врача общей практики - семейной медицины, врачам - педиатрам участковым, врачам - терапевтам участковым, сестрам медицинским общей практики - семейной медицины, сестрам медицинским участковым, фельдшерам) поощрительные выплаты, исходя из объема и качества выполненной работы», - сказала Т.Бахтеева.

Она уточнила, что, кроме тарифной ставки медицинские работники получают дополнительную оплату за качество предоставляемых услуг и количество пациентов.

“За каждого «дополнительного» пациента, который захотел обслуживаться у данного специалиста, врач получает прибавку до 100%, а при превышении нагрузки более чем в 2 раза, еще дополнительно на 25-50 процентов. За качество предоставляемых услуг врач получает дополнительную надбавку до 100%. То есть, заработная плата может увеличиться на 250%. Но в случае низкого качества услуг и уменьшение количества пациентов (ниже установленной нормы) заработная плата может быть уменьшена”, - сказала народный депутат.

По ее словам, заработная плата семейных врачей пилотных регионов и не пилотных уже отличается.