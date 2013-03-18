Реформа отрасли не ухудшит качество медицинской помощи

Министерство здравоохранения Украины отслеживает проблемные вопросы, возникающие в процессе реформирования медицинской отрасли, и прилагает усилия для их решения.

Об этом министр здравоохранения Раиса Богатырева заявила, общаясь с региональными журналистами, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По ее словам, позиция Минздрава абсолютно четкая: доступность и качество медицинской помощи гражданам ни в коем случае не должны ухудшаться.

Также Р.Богатырева обещает, что больницы в ходе медицинской реформы не будут закрываться.

"Хочу вас заверить, что никакого закрытия больниц не будет. Просто будут появляться новые подходы к организации работы заведений здравоохранения", - сказала министр. По словам Р.Богатыревой, это позволит сосредоточивать там, где это необходимо, квалифицированные кадры, новейшее медицинское оборудование, сверхсовременные технологии для проведения точной диагностики, интенсивного лечения, предоставления специализированной медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь, напомнила министр, должна оказываться в заведениях, которые расположены от двух до семи километров от места, где проживает человек. И этот норматив, отметила она, должны соблюдать как в городах, так и в сельской местности. К тому же должны быть учтены и санитарные нормы, чтобы в очереди к врачу одновременно не сидели больные и здоровые, дети и взрослые.

"В ходе преобразований все это необходимо учитывать и корректировать, чтобы нивелировать риски и проблемы, которые вызывают нарекания и критику со стороны граждан", - подчеркнула Р.Богатырева.