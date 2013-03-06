В Киевской области начала работать современная мобильная женская консультация по диагностике онкозаболеваний

В Василькове Киевской области начал работать передвижной медицинский комплекс “Мобильная женская консультация” по диагностике онкозаболеваний по мировым стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, комплекс будет работать в рамках партнерского проекта Благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины” и Национального института рака.

На презентации мобильной консультации присутствовали первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова, первый заместитель министра здравоохранения Александр Качур, глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк, директор Благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины” Анатолий Заболотный, а также директор Национального института рака Игорь Щепотин.

Мобильная женская консультация представляет собой специализированный передвижной медицинский комплекс на базе 18-метрового трейлера. Предполагается, что в нем бесплатно будут проходить обследование все желающие женщины с целью раннего выявления рака грудной железы и рака шейки матки. Комплекс состоит из трех блоков: приемного отделения, маммографического и гинекологического кабинетов, оборудованных самым современным медицинским оборудованием.

Как отмечалось на презентации, обследование женщин будут проводить врачи Института рака, которые параллельно будут учить местных врачей работать на оборудовании и самостоятельно работать. Специалисты отмечали, что услуги мобильной женской консультации актуальны для районов, удаленных от специализированных стационарных медицинских учреждений, а также для городов, жители которых в больницах не могут получить качественную маммологическую диагностику. С помощью мобильной консультации можно проводить бесплатное и безопасное обследование около 5 тысяч женщин ежегодно, приблизительно 20 пациентов за смену. Комплекс также может обслуживать людей с ограниченными возможностями, для этого в автомобиле есть специальный подъемник с гидравлическим прибором.

Как сообщил А.Заболотный, стоимость комплекса “Мобильная женская консультация” составляет 4,3 млн грн, которую полностью профинансировал Фонд Ахметова в рамках программы “Рак излечим”, направленной на развитие онкологической службы Украины и обеспечения доступной диагностики для населения.

Предполагается, что жительницы Василькова на протяжении двух недель смогут пройти обследование в передвижной консультации, а после этого еще на протяжении трех месяцев комплекс будет переезжать в другие населенные пункты Киевской области.

По информации А.Заболотного, фонд получил заявки на работу Мобильной женской консультации из Днепропетровска, Львовской и Ивано-Франковской областей. В ближайшее время на сайте фонда, а также на сайте Национального института рака будет обнародован график работы этого медицинского комплекса в разных регионах.

В свою очередь И.Акимова отметила, что работа Мобильной женской консультации станет весомым вкладом в деятельность учреждений первичного медицинского звена, направленных на выявление у граждан онкозаболеваний на ранних стадиях.

“В Украине динамика онкозаболеваний неблагоприятная — она растет, имеет тенденцию к росту. По данным Института рака, женщины репродуктивного возраста в полутора раза чаще умирают от рака молочной железы, чем от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть проблема есть, и ее нужно решать. И решать не на словах, а на деле. И мне кажется, что сегодняшнее событие — это один из примеров, когда действительно делается конкретный шаг вперед для решения этой проблемы”, - сказало И.Акимова.

Справка УНИАН. На протяжении пяти лет Фонд Рината Ахметова реализует программу “Рак излечим”, которая направлена на оборудование онкологической службы современным высокотехнологичным оборудованием и на внедрение лучших мировых практик диагностики и лечения рака в Украине. На ее реализацию выделено 315 млн грн.