МИД усовершенствует контроль за детьми, усыновленными иностранцами

14:44, 06 марта 2013
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Сообщил Евгений Перебыйнис

Министерство иностранных дел работает над усовершенствованием межведомственного взаимодействия в вопросе контроля за детьми, усыновленными в Украине иностранцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, 1 марта в МИД состоялось межведомственное совещание по вопросам международного усыновления иностранцами детей — граждан Украины под председательством первого заместителя министра иностранных дел Руслана Демченко и с участием Уполномоченного Президента по правам ребенка Юрия Павленко. В ходе совещания подчеркивалось, что МИД в целом обеспечивает осуществление контроля за соблюдением прав украинских детей, усыновленных иностранцами, однако не решенным на сегодняшний день остается пакет проблемных вопросов. В частности, несвоевременная постановка на консульский учет усыновленных детей, непредоставление или несвоевременное предоставление отчетов усыновителей, наличие отдельных фактов переусыновления детей – граждан Украины без согласования с украинской стороной, автоматическое предоставление детям гражданства страны усыновителей.

МИД были внесены предложения, направленные на усовершенствование механизмов межведомственного взаимодействия, оптимизации работы должностных лиц, непосредственно связанных с международным усыновлением, а также о внесении изменений в законодательные акты в сфере усыновления, которые были поддержаны участниками совещания.

Участники совещания отметили, что проект закона о ратификации Конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления, внесенный Президентом Украины на рассмотрение парламента как безотлагательный, в случае принятия создаст современные условия и механизмы усыновления, которые будут соответствовать интересам детей.

Е.Перебыйнис также сообщил, что по состоянию на 31 декабря 2012 года на консульском учете находился 21 тысяча 321 усыновленный украинский ребенок.

 

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