Как бороться с хронической усталостью весной

Когда весна уже на пороге, но зима еще не хочет отступать, когда день еще короткий и часто пасмурный, а все вокруг приобретает гнетущий серый оттенок, вся жизнь как будто становится пасмурной и ничем не радует. Особенно это касается тех из нас, кто работает в офисе - встаешь, когда за окном еще темно, возвращаешься домой - когда уже темно, на обед выбегаешь, кутаясь в пальто и стараясь не задерживаться на улице под пронизывающим зимним ветром...

Понятное дело, организм отказывается работать в таких условия и, как следствие, мы устаем гораздо быстрее. А это вместе с постоянным недосыпом и авитаминозом и приводит к переутомлению, которое зимой часто принимает хроническую форму. А до настоящей весны еще так далеко... Как же восстановить силы?

Практикующий психолог-консультант Нина Беридзе утверждает, что дело не столько в окружающей обстановке, сколько в нас самих. "Не можешь изменить ситуацию - измени свое отношение к ней", - гласит восточная мудрость. А наши советы помогут сделать это быстро и легко!

1. Организуй режим дня с активным отдыхом. Ведь отдых – это не тупое лежание у телевизора после трудового дня, а перемена вида деятельности. Внеси в список дел ежедневные сеансы релаксации, еженедельный массаж или другие виды отдыха. Это отличный способ научиться вовремя восстанавливать собственные силы.

2. Снизь нагрузки на организм. Рассчитывай свои силы, старайся не тратить их впустую. Не взваливай на себя слишком много обязанностей.

А еще лучше

3. Устрой ревизию своим делам. Составь список дел, которые нужно сделать. Затем проранжируй их от самых важных до самых необязательных. Среди важных выбери самые срочные. Спланируй во времени выполнение этих дел по степени убывания важности и срочности. Если видишь, что времени на все не хватит, вычеркни часть дел или доверь их выполнение другим людям.

4. Управляй льющимся на тебя потоком информации. Ведь твой мозг – не мусорная корзина, не забивай голову большим объемом ненужной информации.

5. Найди баланс между критикой и похвалой в свой адрес. Обрати внимание на эмоциональный фон, сопровождающий большинство твоих дел. Все мы теряем силы, если нас не ценят, принижают, постоянно критикуют. И можем воспрянуть духом, если нас хвалят и поддерживают.

6. Пересмотри свое питание. Налегай на свежие фрукты и овощи, рыбу, морепродукты, орехи, сыр, кисломолочные продукты. Не переедай, следи за весом. Регулярно проводи "витаминизацию" организма, особенно витаминами С и Е, а также комплексом витаминов группы В.

7. Ходи пешком. Если 3-5 раз в неделю совершать пешие прогулки по 20-30 минут не позднее, чем за 2 часа до сна, и уже через 1-2 недели восстанавливается нарушенный сон и увеличивается работоспособность.

8. Чаще бывай на солнце (пусть таком редком в это время года). Солнечные лучи усиливают выработку медиатора активности – серотонина.

9. Сделай полноценным сон. Спи не меньше 8-9 часов в сутки. Наутро, чтобы взбодриться, прими контрастный душ.

10. Любому огорчению противопоставляй приятное воспоминание или эмоцию. Это крайне важно, чтобы не впасть в депрессию, которая обычно идет вместе в переутомлением. Ведь в мире есть множество положительных вещей и, несомненно, в твоей жизни было больше хорошего.

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