В центре Львова стреляли в охранника ресторана „Криївка”

Сегодня рано утром в центре Львова, на площади Рынок, неизвестные стреляли в охранника популярного ресторана „Криївка”.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, двое молодых людей отдыхали в ресторане „Криївка”, заказывали блюда и значительное количество спиртного. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали вести себя неадекватно, за что их вывели из заведения. Это возмутило мужчин и они, пытаясь попасть обратно в ресторан, стали выбивать двери. Работники ресторана вызвали наряд милиции.

„Когда к ресторану прибыл наряд милиции, один из хулиганов выстрелил в охранника ресторана, ранив его. Мужчины задержаны”, - сообщил источник.

В комментарии УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила факт ранения охранника одного из ресторанов города.

Она отметила, что сегодня, около 6 часов утра, в милиции поступил вызов от работников одного из ресторанов в центре города о хулиганских действиях двух мужчин. Работники милиции, прибывшие на место происшествия, задержали двух жителей Львова – 28 и 33 лет, которые совершали хулиганские действия и ранили охранника заведения из травматического оружия.

Данными о состоянии пострадавшего охранника в милиции не владеют.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.