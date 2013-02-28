ООН начинает в Украине кампанию за здоровый образ жизни

5 марта Представительство ООН в Украине объявит о начале национальной информационной кампании, направленной на популяризацию здорового образа жизни среди украинцев.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Организации Объединенных Наций в Украине.

Информационная кампания под названием «В твоей жизни есть люди, ради которых стоит жить» будет проходить по всей территории Украины в течение 2013 года. На протяжении этого периода запланировано раскрыть шесть тем, связанных со здоровьем, а именно: здоровое старение, здоровая планета и окружающая среда, репродуктивное здоровье, раннее тестирование на ВИЧ, вакцинация, полезность потребления фруктов и овощей и т.п.

Представительство ООН проведет по этому поводу пресс-конференцию, на которую приглашены: исполняющая обязанности Координатора системы ООН в Украине, председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие Мокуо, представитель Фонда Народонаселения ООН в Украине Нузхат Эхсан, председатель Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Дорит Ницан Калуски, представители Министерства здравоохранения Украины и партнеры кампании.