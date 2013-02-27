На Бортнической станции аэрации укрепляют дамбу

На этой неделе специалисты начали укреплять дамбы иловых полей Бортнической станции аэрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сказал председатель КМДА Александр Попов в эфире телеканала «Киев».

По его словам, в первую очередь будут ликвидированы локальные разрушения, которые произошли на отдельных участках склонов во время зимнего периода. А при благоприятных погодных условиях специалисты начнут работы по асфальтированию поверхности дамбы иловых полей.

«С проблемами Бортнической станции аэрации я знаком еще с 2007 года, когда был министром жилищно-коммунального хозяйства, и на то время ситуация там была намного сложнее. Однако шаг за шагом эти проблемы решаются, и сегодня никакой угрозы экологической катастрофы нет. Однако это не значит, что мы не должны провести соответствующие регламентные работы для того, чтобы стабилизировать ситуацию на станции аэрации», - сказал А.Попов.

Также руководитель столичной администрации подчеркнул необходимость привлечения новых инвестиций для того, чтобы перейти на новую технологию утилизации ила.

«Есть разные технологии по переработке отходов, и мы ищем нестандартные решения, сотрудничая с японской стороной, которая имеет современные технологии и главное – дешевые ресурсы. В этом году впервые за последние десятилетия будут профинансированы серьезные средства, в том числе из государственного бюджета, для локализации проблем очистительных сооружений», – сообщил председатель КГГА.

Как отмечают в КГГА, 22 февраля состояние иловых полей Бортнической станции аэрации проинспектировала экспертная комиссия во главе с министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Темником. После осмотра объекта специалисты уверили, что угрозы прорыва дамбы нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль сообщил, ссылаясь на начальника БСА, что в этом году специалисты станции выявили 18 промывов, которые с началом интенсивного таяния снега могут увеличиться и повлечь прорывы на дамбах. Учитывая это, напомнил депутат, Киевсовет на своем заседании 21 февраля выделил из природоохранного фонда в «авральном порядке» на проведение срочных работ по устранению этих размывов, подсыпку дамб иловых полей 20 млн. грн.

Он также сообщил, что в настоящее время начата разработка проекта реконструкции всей станции аэрации, работу над которым предусматривается завершить в начале осени с.г. Стоимость реконструкции БСА оценивают в 420-500 млн. евро.