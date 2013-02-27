В Украине не хватает детских садиков

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству расширить сеть дошкольных учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в заключительном слове на сегодняшнем расширенном заседании Кабинета министров.

«В настоящее время каждый четвертый ребенок лишен возможности учиться в садах», - сказал Президент.

Он отметил, что в течение двух лет правительство должно обеспечить создание не менее 100 тысяч новых мест в дошкольных заведениях.

В.Янукович призвал вовлекать в этот процесс частный сектор. «Не сможет сделать этого государство коммунальными ресурсами - максимально содействуйте развитию сети частных детсадов и обеспечению доступности их услуг для широких слоев семей с детьми», - сказал он.