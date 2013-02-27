В этом году более 1,9 тыс медиков направят в села

В нынешнем году на работу в пункты первичной медико-санитарной помощи, расположенные в селах, будут направлены более 1900 медицинских и фармацевтических работников.

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По ее словам, каждый специалист, согласившийся отработать в сельской местности не менее трех лет, получит материальную помощь в размере пяти минимальных заработных плат - 6900 грн. В государственном бюджете на нынешний год на это предусмотрены средства, прибавила министр.

Кроме того, отметила Р.Богатырева, в пилотных регионах по реформированию здравоохранения (Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области и город Киев) действуют программы местных стимулов: местные власти выделяют приезжим врачам жилье, транспорт, оплачивают мобильную связь, обеспечивают отдых им и их семьям.

К тому же, Министерство здравоохранения приняло решение предоставить возможность реализовывать такие программы и в непилотных регионах: там, где территориальные громады примут решение о создании пунктов первичной медико-санитарной помощи, сказала Р.Богатырева.

По ее словам, зарплата врачей семейной практики составляет сегодня 5-7 тыс. грн в зависимости от объема и качества выполненной работы. Штатные нормативы первичной помощи предусматривают обслуживание одним врачом семейной практики 1200 пациентов. При этом, подчеркнула министр, семейный врач должен хорошо знать пациента и истории его болезни, его родословную, чтобы иметь возможность своевременно помогать пациенту, проводить профилактические осмотры, уметь оказать несложную хирургическую помощь.

Расстояние от местожительства пациента к ближайшему пункту первичной медико-санитарной помощи должно быть от двух до семи километров. В прошлом году в рамках реформы здравоохранения были открыты 179 таких пунктов в пилотных регионах, отметила Р.Богатырева.