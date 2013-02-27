ЧАЭС назвала причины обрушения конструкций в машинном зале

Чернобыльская АЭС назвала причиной обрушения кровли в машинном зале четвертого блока действие нескольких совокупных факторов, в том числе непрочность конструкций, которые подверглись значительным разрушениям во время аварии 1986 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Чернобыльской АЭС.

Согласно сообщению, также одной из причин стали коррозионные процессы, учитывая наличие следов активных протечек атмосферных осадков (сосульки и наледь) с высокой кровли непосредственно на ферму.

«Снеговая нагрузка на кровлю машинного зала в осях 50 — 68 между рядами А - Б на момент разрушения не превышала значений, установленных проектом и эксплуатационной документацией ЧАЭС», - сказано в сообщении.

«Основной причиной, которая делала невозможным предотвращение разрушения указанных конструкций, было отсутствие возможности проведения визуального контроля за техническим состоянием конструкций вследствие отсутствия безопасных подходов и крайне опасной радиационной обстановки», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14.03 в помещениях, которые не обслуживаются.

На Чернобыльской АЭС создана комиссия для расследования причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала.

Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, предварительно причиной разрушений на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС названа снежная перегрузка.