С рынка централизованных закупок лекарств вытеснено подавляющее большинство генериков

С рынка централизованных закупок лекарств вытеснено подавляющее большинство генерических препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Минздрава Украины Галина Довганчин заявила, что почти все закупленные препараты для лечения детей являются оригинальными.

Вместе с тем она подчеркнула, что Министерство здравоохранения беспристрастно и справедливо относится ко всем участникам рынка и обеспечивает открытость процесса, привлекая общественность и пациентов ко всем этапам государственных закупок.

«В состав номенклатурных комиссий и постоянных рабочих групп Минздрава Украины входят представители общественных и пациентских организаций, а на раскрытие предложений мы приглашаем представителей СМИ», - сказала Г.Довганчин.

В то же время она подчеркнула, Минздрав максимально в пределах законодательства привлекает отечественных производителей к участию в государственных закупках - треть закупок в прошлом году была сделана у отечественного производителя.

«Впервые была введена система формирования номенклатуры, которая не привязана к конкретным торговым маркам (рыночный механизм), что позволило ликвидировать влияние компаний-производителей на специалистов в регионах на определение объемов закупок и уменьшить проявления коррупционной составляющей при централизованных закупках», - сказала Г.Довганчин .

*** Генерические препараты - это непатентованные лекарства, воссоздающие оригинальные препараты, на действующее вещество которых истек срок патентной защиты.