Продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в 2012 году в Украине выросли на 9,6%

Объемы реализации пищевых продуктов, напитков и табачных изделий по итогам 2012 года увеличились на 9,6% по сравнению с 2011 годом – до 182,3 млрд грн, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

По итогам 2012 года объем реализации пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 16,4% от общего объема реализованной промышленной продукции в Украине, что является вторым показателем по стране после металлургического производства.

В частности, в структуре реализованной продукции наибольшая доля пришлась на производство напитков − 19,3%, мяса и мясных продуктов − 15,4%, молочной продукции − 14%, а также масла и животных жиров − 11%. За отчетный период производство масла и животных жиров увеличилось на 14%, переработанных и консервированных овощей и фруктов − на 10,5%, молочных продуктов и мороженого − на 3,2%.

Пресс-служба Минагропрода сообщает также, что в прошлом году в Украине произошло общее увеличение темпов производства в пищевой и перерабатывающей промышленности. Лидерами стали Херсонская область с ростом объемов производства на 18%, Севастополь − на 9,8%, Львовская и Кировоградская области − на 8,6% и 8,5% соответственно.

Справка УНИАН. Объем продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в Украине в 2011 году составил 166,3 млрд грн.

Общий объем товарооборота розничной торговли в стране в 2012 году вырос к 2011 году на 15,9% − до 804,3 млрд грн.