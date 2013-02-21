В Украине предлагают учредить Фонд гарантирования выплат по страхованию жизни

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины учредить Фонд гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни, ранее в Украине не существовавший. Правительственная инициатива оформлена в соответствующий законопроект (№2327 от 19 февраля), текст которого размещен на веб-портале Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, основной задачей Фонда станет «обеспечение работы системы по гарантированию страховых выплат по договорам страхования жизни», которая, по сути, станет системой защиты страховщика в случае наступления неплатежеспособности страховой компании. Кроме того, положения законопроекта отвечают принципам так называемой Белой Книги схем гарантирования в страховании (White paper on Insurance Guarantee Schemes), выданной Европейской Комиссией в 2010 году.

Согласно предлагаемым нормам, Фонд будет специализированным, неприбыльным, экономически самостоятельным учреждением под управлением Административного совета и исполнительной дирекции.

Участниками фонда станут страховые компании, имеющие лицензию на операции по страхованию жизни. Имущество Фонда, согласно законопроекту, может быть сформировано за счет вступительных, регулярных и специальных взносов участников Фонда, за счет пени за неуплату или несвоевременную уплату взносов участниками Фонда, за счет доходов, полученных от инвестирования средств Фонда в государственные ценные бумаги Украины, за счет доходов, полученных как проценты, насчитанные Нацбанком по остаткам средств на счетах Фонда, открытых в НБУ. В число источников имущества Фонда также входят кредиты и ссуды, привлеченные в рамках законодательства, благотворительные взносы физических и юридических лиц, средства международной финансовой помощи и средств, полученные от продажи имущества ликвидированных участников Фонда.

При этом размер вступительного взноса предлагается установить на уровне 20 тыс. грн или на уровне 1% от размера уставного капитала – по аналогии с Фондом гарантирования вкладов физических лиц, где вступительный взнос также составляет 1% от зарегистрированного уставного капитала.

Регулярные взносы, согласно законопроекту, предлагается установить на уровне 0,4% от суммы валовых страховых премий, полученных участником Фонда за отчетный период.