В Украине началась акция «Безопасная кровь для тяжелобольных детей «Охматдета»

Сегодня – во Всемирный день защиты прав онкобольных детей – началась акция «Безопасная кровь для тяжелобольных детей «Охматдета»».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители Опекунского совета «Охматдета» на пресс-конференции, посвященной началу акции.

Целью акции является обеспечение маленьких пациентов больницы безопасной донорской кровью. Планируется закупить реагенты для проверки донорской крови методом полимеразной цепной реакции (ПЛР).

Этот метод выявляет опасные инфекции в крови – гепатиты, цитомегаловирусные инфекции.

Инициаторы акции планируют собрать 790 тыс. грн. Это позволит проверить кровь 1300 доноров для тяжелобольных детей «Охматдета» и обеспечивать кровью на протяжении года.

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко заявил, что эту акцию поддерживает Президент Виктор Янукович и выражает благодарность всем благотворителям, волонтерам, Опекунскому совету за их самоотверженную помощь детям.

«Все реагенты, необходимые для проверки донорской крови, будут закуплены. Впервые в этом году мы снимем эту нагрузку с родителей», - отметил Ю.Павленко.