Мобильные группы ветеринарных медиков провели проверки

В Украине продолжаются мероприятия по обеспечению стабильной эпизоотической ситуации и продовольственной безопасности. Для этого в регионах действуют мобильные группы в составе работников ветеринарной милиции и государственной службы ветеринарной медицины.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, на прошлой неделе ветеринары проверили 413 объектов, деятельность которых связана с оборотом продукции животного происхождения. А с целью обеспечения контроля за перемещением продукции животного происхождения автодорогами Украины работники подразделений ветеринарной милиции совместно с работниками ГАИ проверили 122 автотранспортных средства.

Всего во время проверок задокументировано 337 правонарушений, а в доход государства взыскано штрафных санкций на сумму свыше 25 тысяч гривен. Также приостановлена ​​работа 23 предприятий.

Всего из оборота изъято 14 945 кг продукции животного происхождения, качество которой не подтверждено соответствующими документами и обеспечен контроль за утилизацией 15 982 кг некачественной животноводческой продукции.