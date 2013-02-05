Мобильные группы ветеринарных медиков провели проверки
Изъято 15 тонн некачественных продуктов
В Украине продолжаются мероприятия по обеспечению стабильной эпизоотической ситуации и продовольственной безопасности. Для этого в регионах действуют мобильные группы в составе работников ветеринарной милиции и государственной службы ветеринарной медицины.
Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, на прошлой неделе ветеринары проверили 413 объектов, деятельность которых связана с оборотом продукции животного происхождения. А с целью обеспечения контроля за перемещением продукции животного происхождения автодорогами Украины работники подразделений ветеринарной милиции совместно с работниками ГАИ проверили 122 автотранспортных средства.
Всего во время проверок задокументировано 337 правонарушений, а в доход государства взыскано штрафных санкций на сумму свыше 25 тысяч гривен. Также приостановлена работа 23 предприятий.
Всего из оборота изъято 14 945 кг продукции животного происхождения, качество которой не подтверждено соответствующими документами и обеспечен контроль за утилизацией 15 982 кг некачественной животноводческой продукции.