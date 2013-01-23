Подготовку специалистов по медосмотру водителей упростят?

Министерство здравоохранения Украины предлагает упростить процедуру подготовки специалистов по медосмотру водителей и делегировать это право регионам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, Министерство здравоохранения Украины в соответствии со статьями 45, 46 Закона Украины «О дорожном движении» и с целью усовершенствования и урегулирования разногласий по вопросам медицинского обеспечения в сфере безопасности дорожного движения разработало и подало на согласование заинтересованным министерствам проект приказа Минздрава Украины и МВД Украины «Об утверждении Положения о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств».

Проектом приказа предусмотрено упрощение процедуры подготовки медицинских работников, которые проводят пред- и послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств, а также передача организационных и контрольных полномочий по этому вопросу от ГП «Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий» Минздрава Украины к соответствующим структурным подразделениям здравоохранения областных (городских) государственных администраций и АР Крым.

При этом, подготовка медицинских работников методам проведения ежесменного пред- и послерейсового медосмотров водителей транспортных средств будет проходить по унифицированной программе, утвержденной упомянутым проектом приказа.

Как отмечается, сегодня медосмотр водителей проводится в привычном режиме по до сих пор действующему порядку, определенному приказом Минздрава Украины и МВД Украины от 5 июня 2000 года за № 124/345 "Об утверждении Положения о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 18 июля 2000 года за № 435/4656.

Напомним, 22 января Антимонопольный комитет Украины обязал Министерство здравоохранения Украины прекратить антиконкурентные действия. В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины, Комитет установил, что министерство искусственно ограничило конкуренцию на рынке услуг по обучению медицинских работников, которые после его прохождения получают право осуществлять медицинские (пред- и послерейсовые) осмотры водителей транспортных средств. Такое обучение проходит раз в три года.

Как показало расследование, до января 2010 года существовал соответствующий порядок, который предусматривал проведение указанного обучения при наркологических заведениях. После этого совместным приказом Минздрава и МВД в Положение о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств были внесены изменения, в результате чего упомянутый порядок был отменен. Вместо этого, в соответствии с приказом, организовывать и контролировать процесс обучения стало ГП «Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий» Минздрава.

Комитет признал такие действия нарушением конкурентного законодательства и обязал Минздрав прекратить неправомерные действия.