Минсоцполитики пересмотрит потребительскую корзину

Министерство социальной политики готовит предложения о пересмотре потребительской корзины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила министр социальной политики Наталия Королевская.

«Мы готовим и в течение трех месяцев дадим предложения, так как потребительская корзина — это фундамент социальных вопросов в Украине и, к сожалению, потребительская корзина в течение 12 лет в Украине не менялась. Это то, чем мы сегодня занимаемся», - сказала она.

Н.Королевская также отметила, что «потребительская корзина должна соответствовать современности».

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года тогдашний вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявлял о намерении ускорить решение вопроса о пересмотре потребительской корзины.

Потребительская корзина, состоящая из 335 компонентов, не пересматривалась в Украине с 2000 года, в то время как законодательством предусматривается ее пересмотр каждые 5 лет.