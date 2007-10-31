Осенью рекомендуется золотой корень

Без потерь пережить смену сезонов вашему иммунитету помогут лекарства-адаптогены. Так называют препараты, чаще всего растительного происхождения, которые улучшают самочувствие, придают энергии, помогают сопротивляться инфекции. Их насчитывается более пяти десятков. Их аптечные настойки можно добавлять в чай, принимать с водой, из высушенных растений можно готовить вкусные и полезные отвары.

Адаптогены незаменимы, когда человек сталкивается с реальной возможностью заболеть: в холодное время года или при эпидемиях гриппа.

В последние годы ученые всего мира с интересом изучают ягоды с высоким содержанием природных красителей-антоцианов - чернику, бруснику, ежевику, черную смородину, а также женьшень. Считается, что эти вещества предотвращают старение, защищают сосуды, противодействуют отекам, а также нормализуют кишечную микрофлору, которая является важной частью нашего иммунитета. Летом и осенью непременно включайте эти ягоды в свой рацион "живьем" и в виде компотов, киселей, джема, варенья и т.п.